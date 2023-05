Covestro Aktie News: Covestro legt am Freitagmittag zu

Aktien in diesem Artikel Covestro 40,50 EUR

Um 11:48 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 40,51 EUR nach oben. Die Covestro-Aktie legte bis auf 40,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 40,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 291.766 Covestro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2022 bei 44,76 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,69 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 31,65 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,85 EUR.

Covestro gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von 2,15 EUR vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,07 Prozent auf 3.743,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.683,00 EUR in den Büchern gestanden.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,941 EUR je Aktie.

