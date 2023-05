Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Freitagnachmittag um Nulllinie

Aktien in diesem Artikel Covestro 40,05 EUR

0,07% Charts

News

Analysen

Mit einem Wert von 40,14 EUR bewegte sich die Covestro-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,74 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 40,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,38 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 649.216 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,76 EUR erreichte der Titel am 04.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 10,32 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 27,69 EUR. Mit Abgaben von 31,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,85 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Am 28.04.2023 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 3.743,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.683,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Covestro die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,941 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

April 2023: So schätzen Experten die Covestro-Aktie ein

Covestro-, LANXESS-Aktie & Co. beflügelt: Chemiewerte profitieren von Vorschlag für Industriestrompreis

Covestro-Aktie verliert: Covestro will wieder eine Dividende ausschütten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro