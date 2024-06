Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 49,65 EUR ab.

Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,2 Prozent auf 49,65 EUR nach. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 49,26 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,55 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 128.843 Stück gehandelt.

Bei 54,70 EUR markierte der Titel am 21.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 10,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,17 EUR am 21.06.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 25,14 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,367 EUR je Covestro-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,13 EUR je Covestro-Aktie an.

Covestro ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3,51 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Covestro.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,856 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

