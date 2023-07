Covestro Aktie News: Covestro am Mittag leichter

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 49,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr rutschte die Covestro-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 49,34 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 48,69 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,99 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 788.882 Covestro-Aktien den Besitzer.

Bei 50,72 EUR erreichte der Titel am 18.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 27,69 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 43,88 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,50 EUR je Covestro-Aktie aus.

Covestro veröffentlichte am 28.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,15 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.683,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.743,00 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Covestro am 01.08.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Covestro.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,815 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Erste Schätzungen: Covestro präsentiert Quartalsergebnisse

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken

Covestro-Aktie: Was Analysten von Covestro erwarten