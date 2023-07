Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Covestro. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 49,24 EUR.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 49,24 EUR. In der Spitze fiel die Covestro-Aktie bis auf 48,69 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.035.165 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,72 EUR erreichte der Titel am 18.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 27,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,50 EUR.

Covestro gewährte am 28.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.743,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.683,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Covestro-Bilanz für Q2 2023 wird am 01.08.2023 erwartet. Am 25.07.2024 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2023 0,815 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

