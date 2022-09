Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit Aufschlag

Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere um 04:22 Uhr 2,6 Prozent. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,94 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,12 EUR. Zuletzt wechselten 321.641 Covestro-Aktien den Besitzer.

Bei 60,24 EUR markierte der Titel am 01.10.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 50,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 4,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 47,55 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 02.08.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,04 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 4.703,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.956,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Covestro-Bilanz für Q3 2022 wird am 26.10.2022 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2022 3,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Covestro