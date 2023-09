Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Kurs der Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 51,82 EUR ab.

Die Covestro-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 51,82 EUR. Bei 51,52 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 268.371 Covestro-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.09.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,36 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (27,69 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 52,11 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 01.08.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 1,04 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,90 Prozent auf 3.720,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.703,00 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 0,193 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

