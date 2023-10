Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Covestro konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 47,44 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 47,44 EUR zu. Die Covestro-Aktie legte bis auf 49,11 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.254.479 Covestro-Aktien.

Am 11.09.2023 markierte das Papier bei 54,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 12,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 32,65 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 31,18 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,44 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 01.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,04 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.720,00 EUR im Vergleich zu 4.703,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 27.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 24.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,219 EUR je Covestro-Aktie.

