Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 46,46 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 46,46 EUR. Das Tagestief markierte die Covestro-Aktie bei 46,02 EUR. Mit einem Wert von 46,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 25.553 Covestro-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,08 EUR erreichte der Titel am 11.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,40 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 32,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 29,72 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 52,44 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 01.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 1,04 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3.720,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 4.703,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Verlust von -0,219 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

