Covestro Aktie News: Covestro verteuert sich am Mittag

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 54,10 EUR.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 54,10 EUR zu. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 54,68 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 667.966 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,68 EUR an. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 1,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2023 (35,11 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 54,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 52,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 27.10.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,606 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

