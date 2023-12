Covestro Aktie News: Covestro zieht am Dienstagvormittag an

Covestro im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 54,40 EUR nach oben.

Die Covestro-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 54,40 EUR. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 54,68 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,36 EUR. Bisher wurden heute 181.168 Covestro-Aktien gehandelt.

Am 19.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 0,51 Prozent zulegen. Am 15.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,11 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 54,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,00 EUR.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber 0,06 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.568,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.02.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,606 EUR je Covestro-Aktie in den Büchern stehen.

