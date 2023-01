Covestro Aktie News: Anleger greifen bei Covestro am Freitagnachmittag zu

Um 04:22 Uhr ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 41,64 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,36 EUR an. Bei 41,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 983.362 Covestro-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.02.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 24,81 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,69 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 50,38 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,30 EUR an.

Covestro gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Covestro mit 2,44 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 4.618,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.302,00 EUR erwirtschaftet worden.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 02.03.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 20.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Covestro