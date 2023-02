Covestro Aktie News: Covestro schiebt sich am Mittag vor

Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere um 12:05 Uhr 0,2 Prozent. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,55 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,21 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 152.100 Covestro-Aktien.

Am 18.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 22,51 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,69 EUR. Abschläge von 52,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,70 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 25.10.2022 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 2,44 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.618,00 EUR umgesetzt, gegenüber 4.302,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 02.03.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 25.04.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,08 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

