Covestro Aktie News: Covestro reagiert am Nachmittag positiv

Um 04:06 Uhr ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 42,68 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Covestro-Aktie sogar auf 42,81 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,21 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 254.014 Covestro-Aktien.

Am 18.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,38 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 21,52 Prozent zulegen. Bei 27,69 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,70 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 25.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.618,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.302,00 EUR in den Büchern standen.

Am 02.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Covestro dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

BASF-Aktie verliert: BASF-Chef Brudermüller warnt vor weiterer Belastung durch die Energiekrise

Airbus-Aktie nachbörslich im Plus: Airbus findet neuen Finanzvorstand bei Covestro

Erste Schätzungen: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro