Covestro Aktie News: Covestro am Mittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Covestro. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 49,60 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 49,60 EUR zu. Bei 49,63 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,91 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 110.180 Covestro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 54,70 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 10,28 Prozent zulegen. Am 14.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 35,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,92 Prozent.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,50 EUR.

Am 27.10.2023 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -4,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.568,00 EUR – eine Minderung von 9,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.964,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Covestro.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,785 EUR im Jahr 2024 aus.

