Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Covestro. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 49,97 EUR.

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 49,97 EUR. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 50,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,91 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 278.270 Stück gehandelt.

Bei 54,70 EUR markierte der Titel am 21.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 9,47 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,75 EUR ab. Abschläge von 28,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,50 EUR.

Am 27.10.2023 hat Covestro die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von -4,67 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,99 Prozent auf 3.568,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.964,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2024 0,785 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

