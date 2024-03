Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 48,88 EUR.

Die Covestro-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 48,88 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,73 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,91 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.920 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 11,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.04.2023 bei 35,75 EUR. Mit Abgaben von 26,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,320 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 53,50 EUR.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,67 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,99 Prozent zurück. Hier wurden 3.568,00 EUR gegenüber 3.964,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,785 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

