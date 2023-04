Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Covestro 37,06 EUR

Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 37,06 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Covestro-Aktie bis auf 36,93 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,80 EUR. Zuletzt wechselten 327.325 Covestro-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2022 bei 46,77 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 27,69 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,55 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 02.03.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -4,67 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,58 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,62 Prozent auf 3.964,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 4.338,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.04.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 25.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,869 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

