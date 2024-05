Covestro Aktie News: Covestro steigt am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Covestro konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 48,92 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 48,92 EUR nach oben. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,12 EUR. Bei 48,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 146.789 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 21.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,70 EUR. Gewinne von 11,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 35,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 26,70 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,331 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 53,13 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 30.04.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 05.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,896 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich schwächer

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Montagshandel mit Verlusten