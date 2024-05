Covestro Aktie News: Covestro macht am Montagnachmittag Boden gut

So entwickelt sich Covestro

Die Aktie von Covestro gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Covestro-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 49,50 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 49,50 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,57 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,39 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 384.478 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 9,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,86 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,56 Prozent.

Covestro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,331 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 53,13 EUR.

Covestro ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,22 Prozent auf 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,74 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 30.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 05.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,896 EUR im Jahr 2024 aus.

