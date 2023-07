Covestro Aktie News: Covestro macht am Donnerstagmittag Boden gut

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Covestro. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 49,04 EUR zu.

Das Papier von Covestro konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 49,04 EUR. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 49,51 EUR. Bei 48,87 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 221.036 Covestro-Aktien.

Am 18.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,72 EUR. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 3,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 27,69 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 43,54 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,50 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Covestro ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,14 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,15 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3.743,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.683,00 EUR umgesetzt worden.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 0,815 EUR je Aktie aus.

