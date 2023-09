Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Vormittag fester

So entwickelt sich Covestro

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Covestro. Das Papier von Covestro konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 51,40 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 51,40 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 51,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 14.078 Stück.

Am 11.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 5,21 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,69 EUR am 30.09.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 46,13 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 52,11 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 01.08.2023 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.743,00 EUR im Vergleich zu 4.703,00 EUR im Vorjahresquartal.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 27.10.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Gewinn in Höhe von 0,159 EUR je Aktie aus.

