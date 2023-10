Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Nachmittag freundlich

Covestro im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Covestro. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 48,33 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 48,33 EUR zu. Bei 48,55 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 47,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 958.411 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,08 EUR erreichte der Titel am 11.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,65 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 54,25 EUR.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3.743,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 4.703,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 27.10.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 24.10.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Covestro im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,245 EUR einfahren.

