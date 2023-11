Covestro Aktie News: Covestro am Mittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Covestro-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 48,15 EUR.

Das Papier von Covestro konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 48,15 EUR. Bei 48,21 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 121.523 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 12,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 34,82 EUR fiel das Papier am 21.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 52,00 EUR.

Covestro veröffentlichte am 27.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 3.568,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.618,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Covestro-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,551 EUR ausweisen wird.

