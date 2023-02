Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Covestro-Aktie wies um 04:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 42,14 EUR abwärts. Bei 41,67 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,53 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 486.984 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 53,48 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,69 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 52,18 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 43,70 EUR.

Covestro gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Covestro ebenfalls ein EPS von 2,44 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.618,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.302,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 25.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Covestro.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,08 EUR je Aktie.

