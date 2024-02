Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochmittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 47,55 EUR abwärts.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 47,55 EUR. Die Covestro-Aktie sank bis auf 47,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,72 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56.689 Covestro-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,70 EUR) erklomm das Papier am 21.12.2023. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 13,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,11 EUR. Dieser Wert wurde am 15.03.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,008 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,22 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 27.10.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.618,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Covestro möglicherweise am 27.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Verlust in Höhe von -0,648 EUR je Aktie aus.

