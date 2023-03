Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Mittag fester

Um 11:48 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 37,48 EUR nach oben. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 37,66 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,59 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 167.538 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 30.03.2022 markierte das Papier bei 49,53 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,33 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,36 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,60 EUR aus.

Am 02.03.2023 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -4,67 EUR gegenüber 1,58 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.964,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.338,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 28.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 25.04.2024 dürfte Covestro die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 0,809 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

