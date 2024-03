Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 50,46 EUR.

Die Covestro-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 50,46 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 50,64 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 111.056 Covestro-Aktien.

Bei 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 7,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 35,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Covestro-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,320 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,50 EUR an.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,67 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3.568,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 3.964,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.05.2025 dürfte Covestro die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,785 EUR je Covestro-Aktie.

