Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagvormittag höher

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 50,28 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,40 EUR an. Bei 50,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.342 Covestro-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,79 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.04.2023 bei 35,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 28,90 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,320 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,50 EUR.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,67 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 3.568,00 EUR, gegenüber 3.964,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,99 Prozent präsentiert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Covestro wird am 30.04.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 06.05.2025.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,785 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

