Covestro Aktie News: Covestro am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Covestro 36,78 EUR

-1,13% Charts

News

Analysen

Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 36,80 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Covestro-Aktie bisher bei 36,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,12 EUR. Bisher wurden heute 135.890 Covestro-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,77 EUR) erklomm das Papier am 22.04.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,32 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,69 EUR am 30.09.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 32,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 45,55 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 02.03.2023. Das EPS lag bei -4,67 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,58 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.964,00 EUR – eine Minderung von 8,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.338,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Covestro am 28.04.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 25.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,869 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie steigt dennoch: Covestro muss zum Jahresstart Geschäftseinbußen verkraften

Covestro-Aktie freundlich: Covestro von Morgan Stanley herabgestuft, DZ Bank erhöht Bewertung

Covestro-Aktie dennoch mit Plus: Jefferies senkt Ziel für Covestro auf 44 Euro - 'Buy'

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro