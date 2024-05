Covestro Aktie News: Covestro macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Covestro zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 49,69 EUR.

Das Papier von Covestro konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 49,69 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 49,79 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,93 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 194.423 Covestro-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 10,08 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,86 EUR am 01.06.2023. Abschläge von 27,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Covestro-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,331 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,13 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 30.04.2024 hat Covestro die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,22 Prozent zurück. Hier wurden 3,51 Mrd. EUR gegenüber 3,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 30.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,896 EUR im Jahr 2024 aus.

