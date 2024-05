Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagvormittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 49,12 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 49,12 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Covestro-Aktie bisher bei 48,93 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,93 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.615 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 21.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,86 EUR am 01.06.2023. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 36,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,331 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,13 EUR aus.

Covestro ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,22 Prozent auf 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 3,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Covestro dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,896 EUR je Aktie.

