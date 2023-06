Covestro Aktie News: Covestro zieht am Mittwochnachmittag an

Aktien in diesem Artikel Covestro 46,75 EUR

-0,55% Charts

News

Analysen

Um 15:51 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 46,32 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Covestro-Aktie bis auf 46,67 EUR. Bei 45,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.854.721 Covestro-Aktien.

Bei einem Wert von 47,44 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.06.2023). Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 2,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,69 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 40,22 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 45,95 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 28.04.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.743,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.683,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 01.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Covestro.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,02 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie schießt hoch: Kolportiertes Übernahmeinteresse schiebt Covestro an

LANXESS-Aktie bricht zweistellig ein, auch BASF und Brenntag unter Druck: Gewinnwarnung für 2023 schockt die Märkte

Covestro-Aktie, Merck-Aktie & Co. im Minus: Chemiewerte leiden unter Konjunktursorgen nach Goldman Sachs-Prognosen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro