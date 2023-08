Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Montagmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 47,55 EUR.

Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 47,55 EUR. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 46,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 186.451 Covestro-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.07.2023 bei 50,72 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 27,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,77 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,11 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 01.08.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 1,04 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3.720,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 4.703,00 EUR umsetzen können.

Am 27.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,339 EUR im Jahr 2023 aus.

