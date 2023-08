Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Montagnachmittag ins Minus

Covestro im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Covestro. Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 47,60 EUR abwärts.

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 47,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Covestro-Aktie ging bis auf 46,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 279.692 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,69 EUR. Mit Abgaben von 41,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 52,11 EUR.

Covestro ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,04 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,90 Prozent zurück. Hier wurden 3.720,00 EUR gegenüber 4.703,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Covestro-Bilanz für Q3 2023 wird am 27.10.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 24.10.2024.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,339 EUR je Aktie.

