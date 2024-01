Covestro Aktie News: Covestro am Montagmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 47,05 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 47,05 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 46,99 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 145.362 Covestro-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 16,26 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2023 Kursverluste bis auf 35,11 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 25,38 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 52,22 EUR.

Am 27.10.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2023 -0,633 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Freitagshandel in Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Covestro-Analyse: Overweight-Bewertung für Covestro-Aktie von Barclays Capital