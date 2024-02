Covestro Aktie News: Covestro am Donnerstagvormittag im Plus

Kurs der Covestro

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Covestro. Zuletzt konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 47,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 47,84 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,00 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.859 Covestro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 14,34 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Covestro-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,008 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 52,22 EUR.

Am 27.10.2023 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.618,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Covestro am 29.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,648 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: So performt der LUS-DAX am Mittwochmittag

Freundlicher Handel: DAX präsentiert sich am Mittag fester

XETRA-Handel LUS-DAX beendet die Sitzung mit Verlusten