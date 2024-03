Covestro Aktie News: Covestro am Mittag in Grün

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 49,96 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 49,96 EUR nach oben. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,30 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 50,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.083 Covestro-Aktien.

Bei 54,70 EUR erreichte der Titel am 21.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,75 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 28,44 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,50 EUR für die Covestro-Aktie.

Covestro ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro -4,67 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Covestro mit einem Umsatz von insgesamt 3.568,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.964,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,99 Prozent verringert.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2024 0,785 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

