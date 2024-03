Covestro Aktie News: Covestro gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Covestro im Fokus

Die Aktie von Covestro zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 49,96 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 49,96 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 50,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.290 Covestro-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.12.2023 auf bis zu 54,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 9,49 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.04.2023 bei 35,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Covestro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,320 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,50 EUR.

Am 27.10.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.568,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.964,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 06.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,785 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

