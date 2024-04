Covestro Aktie News: Covestro zieht am Montagmittag an

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Covestro. Zuletzt ging es für das Covestro-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 48,67 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 48,67 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,90 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,88 EUR. Der Tagesumsatz der Covestro-Aktie belief sich zuletzt auf 66.708 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,39 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 35,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 26,32 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Covestro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,347 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Covestro 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 53,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 27.10.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -4,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,57 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,96 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 06.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Covestro.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,768 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

