Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag im Plus

Covestro im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Covestro. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 48,80 EUR.

Das Papier von Covestro legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 48,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 48,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.147 Covestro-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.12.2023 auf bis zu 54,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,09 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,86 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,52 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Covestro-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,347 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 53,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 27.10.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,67 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.568,00 EUR – eine Minderung von 9,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.964,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 0,768 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX pendelt zum Ende des Freitagshandels um seinen Vortagesschluss

XETRA-Handel DAX notiert letztendlich im Minus

Börse Frankfurt: LUS-DAX fällt nachmittags