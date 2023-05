Covestro Aktie News: Covestro am Montagvormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Covestro 39,70 EUR

-0,87% Charts

News

Analysen

Das Papier von Covestro befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 39,53 EUR ab. Die Covestro-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,37 EUR nach. Bei 39,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 23.806 Covestro-Aktien umgesetzt.

Bei 44,76 EUR erreichte der Titel am 04.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,23 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,69 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,95 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,85 EUR.

Am 28.04.2023 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.743,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 20,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.683,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 0,941 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Post-Corona-Erholung: Lufthansa könnte im Juni in DAX zurückkehren - Aktie zieht an

April 2023: So schätzen Experten die Covestro-Aktie ein

Covestro-, LANXESS-Aktie & Co. beflügelt: Chemiewerte profitieren von Vorschlag für Industriestrompreis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro