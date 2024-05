Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Covestro

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 48,11 EUR abwärts.

Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,6 Prozent auf 48,11 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Covestro-Aktie bisher bei 47,84 EUR. Bei 49,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 593.534 Covestro-Aktien.

Bei einem Wert von 54,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.12.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,70 Prozent. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 34,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,331 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 53,13 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 30.04.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,22 Prozent auf 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 3,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Covestro am 30.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 0,896 EUR im Jahr 2024 aus.

