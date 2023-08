Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 47,84 EUR.

Um 11:45 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 47,84 EUR nach oben. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,97 EUR. Mit einem Wert von 47,97 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 95.704 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,72 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,02 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 27,69 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,11 EUR für die Covestro-Aktie.

Covestro gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,14 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,04 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3.720,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.703,00 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Covestro am 27.10.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte Covestro die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2023 0,339 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Covestro-Aktie auf rotem Terrain: Christian Baier wird neuer CFO von Covestro

DAX 40-Papier Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Covestro eingebracht

Covestro-Aktie legt zu: Adnoc will sich Covestro-Übernahme offenbar mehr kosten lassen