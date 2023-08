Covestro Aktie News: Covestro zeigt sich am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Covestro. Zuletzt stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 47,85 EUR.

Die Covestro-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 47,85 EUR. Die Covestro-Aktie legte bis auf 47,97 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,97 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.718 Covestro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.07.2023 bei 50,72 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,69 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,13 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,11 EUR für die Covestro-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Covestro am 01.08.2023. Umsatzseitig standen 3.743,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 20,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.703,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 24.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,339 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

