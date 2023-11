Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 48,36 EUR.

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 48,36 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,51 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,35 EUR. Zuletzt wechselten 36.842 Covestro-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 54,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 11,83 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2022 (34,83 EUR). Abschläge von 27,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,00 EUR je Covestro-Aktie an.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.568,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Covestro.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Covestro-Verlust in Höhe von -0,510 EUR je Aktie aus.

