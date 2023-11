Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Covestro

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 47,77 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Covestro-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 47,77 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,72 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 121.422 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,08 EUR) erklomm das Papier am 11.09.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,21 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 27,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,00 EUR aus.

Covestro gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.618,00 EUR gelegen.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Covestro dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.02.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Verlust von -0,510 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

