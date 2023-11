Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag nahezu unbewegt

Blick auf Covestro-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Covestro. Im XETRA-Handel kam die Covestro-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 48,12 EUR.

Mit einem Kurs von 48,12 EUR zeigte sich die Covestro-Aktie im XETRA-Handel um 09:04 Uhr kaum verändert. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,35 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Covestro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,11 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.665 Covestro-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,08 EUR) erklomm das Papier am 11.09.2023. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 11,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2022 (34,83 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 27,62 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,00 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 27.10.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.568,00 EUR – eine Minderung von 22,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.618,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,562 EUR je Covestro-Aktie.

