Covestro Aktie News: Covestro steigt am Freitagmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 53,28 EUR zu.

Um 11:47 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 53,28 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 53,52 EUR. Mit einem Wert von 53,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 53.853 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.12.2023 auf bis zu 54,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Covestro-Aktie mit einem Kursplus von 2,67 Prozent wieder erreichen. Am 15.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,11 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 51,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,00 EUR je Covestro-Aktie aus.

Am 27.10.2023 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3.568,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 22,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 4.618,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Covestro-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.02.2025.

Laut Analysten dürfte Covestro im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,608 EUR einfahren.

