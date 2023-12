Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag gesucht

So bewegt sich Covestro

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Covestro. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 53,40 EUR zu.

Die Covestro-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 53,40 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,40 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.574 Covestro-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 54,70 EUR. 2,43 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,11 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Covestro-Aktie 52,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 52,00 EUR.

Am 27.10.2023 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,74 Prozent auf 3.568,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.618,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 27.02.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Covestro 2023 einen Verlust in Höhe von -0,608 EUR ausweisen wird.

